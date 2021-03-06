لبنان

العزم في عكار: لحكومة تستعيد الاستقرار النقدي والمالي

Lebanon 24
06-03-2021 | 13:51
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شجب منسق تيار "العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين، تدني قيمة الليرة مقابل الدولار، وقال في بيان: "كفى إستخفافا بحياة الناس ولقمة عيشهم ومصدر رزقهم، كفى تغاضيا عن الكوارث الاجتماعية والاقتصادية، ولتعمل الدولة على ضبط المتلاعبين بسعر العملة، والذين قد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، قبل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع وعندها، لن ينفع التملص من المسؤولية وتقاذف التهم".

ودعا الى "تشكيل حكومة تكون أولى أولوياتها إستعادة الثقة الدولية والمحلية، وإعادة الاستقرار النقدي والمالي، وإلا، فإن القوى الفاعلة على الساحة لن تكون بمنأى عن غضب الشعب ولعنة التاريخ".
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