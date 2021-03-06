لبنان

خريس: تأليف الحكومة يجعل لبنان قويا في ملفات التفاوض

Lebanon 24
06-03-2021 | 14:02
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس خلال تصريح في مكتبه في صور، أن "الازمات التي يعيشها لبنان وصلت الى الخط الأحمر والانهيار الكامل ولا يزال أهل الحكم يمارسون لعبة الموت فوق جسد الوطن المنهار لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية وأنانية بغيضة".

وأشار الى أن "لبنان يتعرض لضغط إقتصادي من خلال الممارسات الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية وعملانية لصالح الكيان الصهيوني الغاصب"، لافتا الى أن "معرقلي تشكيل الحكومة يزيدون الأزمة ويسهمون في تردي الوضع أكثر وأكثر، وتأليفها يعطي قوة للمواجهة ويجعل لبنان قويا في ملفات التفاوض بشكل عام".

ودعا خريس كل مواطن الى "أن يكون مسؤولا لان الاحتكار والغش وزيادة الأرباح التي يمارسها التجار والمستوردون هي أزمة فوق الأزمات التي يعيشها البلد، وغياب الرقابة تجعل من السوق اللبناني سوقا سوداء على كل المستويات".
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