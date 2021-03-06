لبنان

علي درويش: نأمل أن ترسخ زيارة البابا مبدأ الاستقرار

Lebanon 24
06-03-2021 | 14:06
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غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "تحمل زيارة البابا فرنسيس التاريخية الى العراق رسالة احتضان الشعوب التي ذاقت الحروب وإعلاء قيمة الإنسان فوق كل المصالح، نأمل أن ترسخ الزيارة مبدأ الاستقرار واشاعة روح التآخي والعيش الواحد وتلاقي الأديان في عموم المنطقة في الشرق الأوسط وخاصّة في لبنان."

وأرفق التغريدة صورة جمعت درويش بالبابا فرنسيس خلال زيارته الى الفاتيكان في ايطاليا.
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