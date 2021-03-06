لبنان

الجيش: خروقات جوية معادية جنوبا وبقاعا

Lebanon 24
06-03-2021 | 14:42
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 صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 12,20، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة مدينة صور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19,45 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وبتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 19,45، خرقت طائرة معادية مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 04,05 من فوق بلدة يارون.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

كما صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 20,35، خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، قبالة بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 10 دقائق، ثم غادرت الأجواء في إتجاه الأراضي المحتلة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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