إغلاق بلدتين في هذا القضاء بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

أقام اتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، حواجز على المنافذ التي تؤدي الى بلدة فنيدق والقموعة، وصدر قرار بإغلاقها ومنع المتنزهين من الدخول اليها حتى الثامن عشر من الحالي، وعملوا على إعادة الحافلات من حيث أتت.