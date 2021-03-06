لبنان

التيار" يلغي تجمعا لمناصريه.. ويدعو الى الجهوزية التامة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-03-2021 | 16:21
A-
A+
Doc-P-800334-637506445805675490.jpg
Doc-P-800334-637506445805675490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الغى "التيار الوطني الحر" تجمعا لما يسمى "الحرس القديم" كان مقررا عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في جونية.

ووفق مصادر التيار فان "الغاء التجمع جاء نتيجة معلومات عن ان مجموعات مناوئة للتيار ستقوم بعمل ميداني ضده". وقالت المصادر إنّ "التيار اعلن في اكثر من تعميم داخلي ضرورة الحفاظ على درجة عالية من الجهوزية الميدانية".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:23 | 2021-03-06
19:08 | 2021-03-06
18:55 | 2021-03-06
18:19 | 2021-03-06
17:58 | 2021-03-06
17:25 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website