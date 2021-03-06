التيار" يلغي تجمعا لمناصريه.. ويدعو الى الجهوزية التامة

الغى "التيار الوطني الحر" تجمعا لما يسمى "الحرس القديم" كان مقررا عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في جونية.



ووفق مصادر التيار فان "الغاء التجمع جاء نتيجة معلومات عن ان مجموعات مناوئة للتيار ستقوم بعمل ميداني ضده". وقالت المصادر إنّ "التيار اعلن في اكثر من تعميم داخلي ضرورة الحفاظ على درجة عالية من الجهوزية الميدانية".