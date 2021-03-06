لبنان

جعجع: فخر كبير للعراق على استقبال البابا فرنسيس

Lebanon 24
06-03-2021 | 16:37
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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر"، كاتبا:
"نرحِّب بقداسة البابا فرنسيس في رحاب الشرق الأوسط الذي هو بأمس الحاجة في الوقت الحاضر إلى شفاعته وقداسته وتواضعه وبساطته من أجل ترسيخ نهجه في الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وترجمة سعيه نحو السلام والاستقرار.
إنه فخر كبير للحكومة العراقية على الاستقبال الكبير الذي خصّت به البابا فرنسيس، والشكر الأكبر للبابا فرنسيس الذي على رغم كل صعوبات المرحلة وتعقيداتها بقي مصمما ومصرا على زيارة العراق حرصا منه على تعميم ثقافة المحبة والتفاعل والتواصل".
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