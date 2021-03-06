لبنان

الجميّل: على كل نائب أن يستقيل من مجلس العار

Lebanon 24
06-03-2021 | 16:45
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غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر تويتر بالقول: "حياة اللبنانيين اصبحت مستحيلة ولا مجال لهدر وقت لا نملكه. على كل نائب ان يتحمل مسؤوليته ويستقيل من مجلس العار غير القادر على شيء والذي يشكل حاجزا أمام الانقاذ، ليتمكن شعب لبنان من انقاذ نفسه. الشارع لن يهدأ طالما انتم في مواقعكم تحتجزون التغيير".
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