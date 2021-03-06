لبنان

وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر.. هذا عددها

Lebanon 24
06-03-2021 | 17:25
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أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة الرابعة من لقاح "فايزر" إلى لبنان عصر اليوم، وتحتوي على 32760 لقاحا.

وأشارت إلى أن عدد الذين حصلوا على اللقاح خلال الأسبوع الماضي بلغ 25715 شخصا، ما يرفع العدد الإجمالي للذين أخذوا اللقاح حتى الآن إلى 76130 شخصا.
 
 
 
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