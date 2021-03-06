لبنان

النائب العام التمييزي: لملاحقة كافة المتلاعبين بالعملة الوطنية وتوقيفهم

Lebanon 24
06-03-2021 | 18:19
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أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات البيان الآتي: الى الأجهزة الأمنية كافة على الأراضي اللبنانية من مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية:
نحن النائب العام لدى محكمة التمييز نكلفكم إجراء الاستقصاءات اللازمة والضرورية لملاحقة كافة المتلاعبين والصرافين بالعملة الوطنية والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية  والعمل على توقيفهم اينما وجدوا والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرضة لهم و المشاركة معهم للنيل من مكانة النقد الوطني ومخابرتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة
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