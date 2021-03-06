لبنان

مشرفية بعد لقائه وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري: الزيارات مستمرة حتى تأمين عودة اللاجئين السوريين

Lebanon 24
06-03-2021 | 18:55
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بحث وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية مع وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف في سبل تعزيز التعاون لعودة جميع اللاجئين السوريين الى وطنهم بطريقة آمنة وميسرة.
وأكد مشرفية في تصريح أن "الزيارات مستمرة حتى تأمين عودة اللاجئين السوريين، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يشهدها لبنان".
وأضاف: "إن عودة الامن والاستقرار الى الكثير من الاراضي السورية، والتسهيلات التي تقدمها الدولة السورية، شجعت الكثير من اللاجئين على العودة الى وطنهم".
من جهته قال مخلوف: "إن الزيارة استكمال لأعمال التعاون بين الجانبين السوري واللبناني لمعالجة قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم بشكل طوعي الى بلدهم، مع تقديم كل التسهيلات لهم من توفير وسائل النقل وأماكن لائقة للسكن وتسهيل حصولهم على الوثائق المفقودة".
وأضاف: "إن الفترة الماضية شهدت عودة منظمة للاجئين رغم الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا، إضافة الى الاجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الداعمة للارهاب" .
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