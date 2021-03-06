سيارة تجتاح مجموعة من المتظاهرين في الشويفات... ووقوع جرحى (صور وفيديو)

اقدمت سيارة على دهس عدد من المتظاهرين على طريق الشويفات حيث سقط 7 جرحى بحسب المعلومات.

الى ذلك، عمد المتظاهرون ردا على ما قام به السائق بحرق سيارته وقد حصل موقعنا على فيديو من مكان الحادث.

هذا وافادت معلومات لموقعنا ان القوى الامنية القت القبض على سائق السيارة.