الاحرار: زيارة البابا للعراق تعكس الحقيقة الانسانية التي تنشد التلاقي والانفتاح

اعتبر حزب "الوطنيين الأحرار"، في بيان، أن "زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تأتي لتعكس الحقيقة العميقة للانسانية التي تنشد التلاقي والانفتاح والتعاضد بين البشر، وفي ذلك رسالة محبة ودعوة إلى الشعوب كافة، لكي تواجه معا تحديات الحياة وتكون معا في خدمة السلام العالمي".وأمل الحزب في أن "تنعكس إيجابيات هذه الزيارة المشرقية على العالم، وعلى الشرق مهد الديانات السماوية، وعلى لبنان، قلب هذا الشرق النابض".