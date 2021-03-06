لبنان

فيديو يدعو الى 7 أيار جديد يجتاح مواقع التواصل.. اليكم الحقيقة

Lebanon 24
06-03-2021 | 21:14
A-
A+
Doc-P-800407-637506624605181936.jpg
Doc-P-800407-637506624605181936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في الضاحية الجنوبية، وفيه شبان يهتفون شعارات عن السابع من أيار وغيرها .
وبعد التدقيق و الاستفسار تبين لنا إنه قديم كما ان الصوت مركب وهدفه زرع الخوف بين الشعب والفتنة في هذا الوقت.
 
مواضيع ذات صلة
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
lebanon 24
07/03/2021 08:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف: حدث في الضاحية وحرق مصارف والدولار إلى 15 ألف! (فيديو)
lebanon 24
07/03/2021 08:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مخالفين قرار التعبئة.. 20 قاصراً يدخنون النرجيلة في الضاحية (فيديو)
lebanon 24
07/03/2021 08:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصان يقومان بعمليات نشل في أنحاء الضاحية الجنوبية وطريق المطار.. إحذروهما (فيديو)
lebanon 24
07/03/2021 08:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الضاحية

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:59 | 2021-03-07
08:30 | 2021-03-07
08:15 | 2021-03-07
08:00 | 2021-03-07
07:37 | 2021-03-07
07:10 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website