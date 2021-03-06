فيديو يدعو الى 7 أيار جديد يجتاح مواقع التواصل.. اليكم الحقيقة

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في الضاحية الجنوبية، وفيه شبان يهتفون شعارات عن السابع من أيار وغيرها .

وبعد التدقيق و الاستفسار تبين لنا إنه قديم كما ان الصوت مركب وهدفه زرع الخوف بين الشعب والفتنة في هذا الوقت.