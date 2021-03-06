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لبنان
انفجار قارورة غاز.. وقوع قتيل وجريحين
Lebanon 24
06-03-2021
|
21:45
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أدى انفجار قارورة غاز في محل عائد لوسيم د. لتصنيع الألومنيوم عند مدخل حي الشراونة في بعلبك مساء اليوم الى سقوط قتيل وجريحين .
وافادت معلومات أمنية أولية عن مقتل . ط. د. وجريحين نقلا الى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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قارورة غاز
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