انفجار قارورة غاز.. وقوع قتيل وجريحين

أدى انفجار قارورة غاز في محل عائد لوسيم د. لتصنيع الألومنيوم عند مدخل حي الشراونة في بعلبك مساء اليوم الى سقوط قتيل وجريحين .

وافادت معلومات أمنية أولية عن مقتل . ط. د. وجريحين نقلا الى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.