لبنان

انفجار قارورة غاز.. وقوع قتيل وجريحين

Lebanon 24
06-03-2021 | 21:45
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أدى انفجار قارورة غاز في محل عائد لوسيم د. لتصنيع الألومنيوم عند مدخل حي الشراونة في بعلبك مساء اليوم الى سقوط قتيل وجريحين .
وافادت معلومات أمنية أولية عن مقتل . ط. د. وجريحين نقلا الى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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قارورة غاز

قتلى

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