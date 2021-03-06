لبنان

كان يحاول سرقة دراجة نارية... فكان له شبان المنطقة في المرصاد

Lebanon 24
06-03-2021 | 21:50
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تمكن شبان من منطقة ابي سمراء من القاء القبض على احد الاشخاص في زيتون ابي سمراء اثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية وفرار من كان برفقته.

هذا، وتتكرر كل يوم عمليات السرقة بشكل كبير مما خلق حال من الخوف لدى اهالي المنطقة.
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ابي سمرا

سرقة

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