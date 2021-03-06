كان يحاول سرقة دراجة نارية... فكان له شبان المنطقة في المرصاد

تمكن شبان من منطقة ابي سمراء من القاء القبض على احد الاشخاص في زيتون ابي سمراء اثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية وفرار من كان برفقته.



هذا، وتتكرر كل يوم عمليات السرقة بشكل كبير مما خلق حال من الخوف لدى اهالي المنطقة.