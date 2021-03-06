لبنان

اطلاق نار في الزاهرية.. هذا ما جرى

Lebanon 24
06-03-2021 | 21:53
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اقدم شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ب.م" واصابته بعدة طلقات نارية في قدميه بالقرب من مسمكة الجندول في محلة الزاهرية طرابلس وفرار مطلقي النار، نقل على اثرها المصاب الى مستشفى الشفاء في ابي سمراء للعلاج. 

وحضرت القوى الامنية الى المكان، حيث فتحت تحقيقا بالحادثة فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار وخلفياته.
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