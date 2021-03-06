لبنان

عمليات دهم في الشراونة واصابة عدد من العسكريين وتوقيف مطلوب... هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
06-03-2021 | 22:03
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 3 / 2021 نفذت قوة من الجيش عمليات دهم بحثاً عن مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وخلال العملية حصل تبادل لاطلاق النار ما ادى إلى اصابة عدد من العسكريين بجروح طفيفة نقل 3 منهم إلى المستشفى للمعالجة.
وأوقفت القوة أحد المطلوبين كما ضبطت مسدسين و4 بنادق حربية وبندقية قناصة، رشاش دوشكا ورشاش نوع BKC، وقاذف بازوكا عدد 2، و 83 رمانة يدوية و20 قذيفة آر بي جي، اضافة إلى كمية كبيرة من الاعتدة الحربية والذخائر.
كما تمّ ضبط كمية من العملات الاجنبية المزورة واجهزة اتصال وكاميرات مراقبة وكمية من المخدرات والحبوب المخدرة، وسيارة نوع هيونداي دون أوراق قانونية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.
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