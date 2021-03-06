لبنان

مستشفى الحريري: 111 إصابة و53 حالة حرجة وحالتا وفاة

Lebanon 24
06-03-2021 | 22:08
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 أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 وجاء فيه:

"إن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لجميع الراغبين بالاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تمت تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182."

وأشار التقرير إلى أن:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ: 673 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1004 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

- حالات وفاة: 2
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