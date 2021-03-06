جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى

عثر على جثة الرقيب أول في الجيش اللبناني - لواء المشاة السابع "خ.ش" من بلدة الدوسة في عكّار.



وقد حضرت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني و الأجهزة الأمنية و الطبيب الشرعي للكشف عليه و معرفة ملابسات الحادث.