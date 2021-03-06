لبنان

جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى

Lebanon 24
06-03-2021 | 22:37
A-
A+
Doc-P-800424-637506672046731211.jpg
Doc-P-800424-637506672046731211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر على جثة الرقيب أول في الجيش اللبناني - لواء المشاة السابع "خ.ش" من بلدة الدوسة في عكّار.

وقد حضرت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني و الأجهزة الأمنية و الطبيب الشرعي للكشف عليه و معرفة ملابسات الحادث.
مواضيع ذات صلة
الجيش العراقي: الاعتداء الإرهابي نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية
lebanon 24
07/03/2021 08:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: خروقات جوية معادية فوق الجنوب والبقاع
lebanon 24
07/03/2021 08:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أعاد فتح الاوتوستراد عند نفق حامات بالإتجاهين
lebanon 24
07/03/2021 08:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل إطلاق نار مع مطلوبين خلال عمليات دهم في الشراونة.. وإصابات في صفوف الجيش
lebanon 24
07/03/2021 08:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

انتحار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:59 | 2021-03-07
08:30 | 2021-03-07
08:15 | 2021-03-07
08:00 | 2021-03-07
07:37 | 2021-03-07
07:10 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website