لبنان

اشكال بين بلدتي عنقون والغازية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-03-2021 | 23:03
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وقع اشكال مساء اليوم بين عدد من الشبان من بلدتي عنقون والغازية على خلفية قطع طريق في منطقة سينيق سرعان ما تطور الى ضرب بالعصي ادى الا اصابة  ا. ع .  نقل على اثرها الى مستشفى الراعي حيث حدث حالة من الهرج  مما استدعى تدخل الجيش لضبط الوضع
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اشكال

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