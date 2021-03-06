اشكال بين بلدتي عنقون والغازية... اليكم التفاصيل

وقع اشكال مساء اليوم بين عدد من الشبان من بلدتي عنقون والغازية على خلفية قطع طريق في منطقة سينيق سرعان ما تطور الى ضرب بالعصي ادى الا اصابة ا. ع . نقل على اثرها الى مستشفى الراعي حيث حدث حالة من الهرج مما استدعى تدخل الجيش لضبط الوضع