لبنان

الإشتراكي: إشكال الشويفات فردي وليس له أي أبعاد حزبية أو سياسية

Lebanon 24
06-03-2021 | 23:30
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 أصدرت وكالة داخلية الشويفات خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا أوضحت فيه أنه "إثر تجمع عدد من المحتجين في منطقة الشويفات - طريق صيدا القديمة مفرق التيرو، وبالتزامن مع مرور إحدى السيارات المسرعة، تعرض خمسة شبان للصدم ما أدى إلى إصابتهم بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال جنبلاط حيث يتلقون العلاج المطلوب".

واضاف البيان: "اما في ما يخص إطلاق النار الذي سمع مساء اليوم، فهو حصل خلال تشييع أحد المتوفين في محلة حي السلم، ولا علاقة لذلك بحادثة الصدم".

وختم البيان: "بناء عليه تؤكد وكالة داخلية الشويفات خلدة أن الإشكال الذي وقع هو حادث فردي وليس له أي أبعاد حزبية أو سياسية".
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