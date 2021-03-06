لبنان

الجيش: خروقات جوية معادية فوق الجنوب والبقاع

Lebanon 24
06-03-2021 | 23:34
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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 13.50 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، بيانين مماثلين ورد فيهما:

"بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 12.20، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل مدينة صور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19.45 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وبتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 19.45، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 04.05 من فوق بلدة يارون.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وجاء في بيان آخر لقيادة الجيش - مديرية التوجيه:

"بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 20.35 خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 10 دقائق، ثم غادرت الأجواء بإتجاه الأراضي المحتلة.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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