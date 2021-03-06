تحركات على طريق القصر.. والحرس الجمهوري يتأهب

بعد التداول عن اخبار ان عدد من المحتجين يتوجهون الى قصر بعبدا للاعتصام، علم موقعنا ان طريق القصر خالية من اي تحرك ولا وجود لاي شكل من اشكال التظاهر.

وأشارت المعلومات الى أن لواء الحرس الجمهوري وفرع المكافحة على أهبة الاستعداد لمنع الدراجات النارية القادمة من الضاحية الجنوبية الوصول الى بعبدا