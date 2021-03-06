لبنان

جنبلاط يغرّد عن كورونا... هذا ما كتبه

Lebanon 24
06-03-2021 | 23:53
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غرّد النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر وكتب: يبدو ان ارقام الاصابات وارقام الوفيات نتيجة الكورونا تزداد بشكل مخيف نظرا للتراخي و بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة .لذا يا دولة الرئيس وبعيدا عن السجال السياسي الذي بلغ حدود العبث نتمنى منك وفق اصول الدستور تفعيل الحكومة من اجل محاربة الوباء لاجل الصالح العام
 
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