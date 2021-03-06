جنبلاط يغرّد عن كورونا... هذا ما كتبه

يبدو ان ارقام الاصابات وارقام الوفيات نتيجة الكورونا تزداد بشكل مخيف نظرا للتراخي و بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة .لذا يا دولة الرئيس وبعيدا عن السجال السياسي الذي بلغ حدود العبث نتمنى منك وفق اصول الدستور تفعيل الحكومة من اجل محاربة الوباء لاجل الصالح العام pic.twitter.com/7BBk5a891o