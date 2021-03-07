لبنان

"حركة أمل" و"حزب الله" ينفيان علاقتهما بأعمال الشغب في الضاحية

Lebanon 24
07-03-2021 | 00:51
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تداول بعض الناشطين على شبكات التواصل أن مناصرين لأحزاب في الضاحية الجنوبية قاموا بقطع الطرقات وأعمال تخريب في بعض مناطق الضاحية لا سيما عند دوار الإمام الحسين (ع) - الكفاءات.
يهم حركة أمل وحزب الله أن ينفيا أي علاقة لأنصارهما بأعمال الشغب، ويطالبان الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة ومقاضاة كل من تعرض للأملاك العامة والخاصة.
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