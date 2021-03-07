"حركة أمل" و"حزب الله" ينفيان علاقتهما بأعمال الشغب في الضاحية

تداول بعض الناشطين على شبكات التواصل أن مناصرين لأحزاب في الضاحية الجنوبية قاموا بقطع الطرقات وأعمال تخريب في بعض مناطق الضاحية لا سيما عند دوار الإمام الحسين (ع) - الكفاءات.

يهم حركة أمل وحزب الله أن ينفيا أي علاقة لأنصارهما بأعمال الشغب، ويطالبان الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة ومقاضاة كل من تعرض للأملاك العامة والخاصة.