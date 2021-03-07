لبنان

تحديد هوية أحد حارقي أعلام "القوات" و"الكتائب".. من هو؟

Lebanon 24
07-03-2021 | 01:01
A-
A+
Doc-P-800443-637506760076021658.jpeg
Doc-P-800443-637506760076021658.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مصدر امني للبنان ٢٤ إلى ان "من قام بإحراق اعلام "القوات" و"الكتائب" طابور خامس".
وحددت مخابرات الجيش احد هؤلاء الأشخاص وهو من عين الرمانة وقد قام بهذا الفعل رداً على سحب البطاقة الحزبية منه ويعود تاريخ هذه الفيديوهات الى يوم الخميس الماضي.
مواضيع ذات صلة
قبلان: انقذوا طرابلس قبل أن تكون شرارة لحرق لبنان وخرابه
lebanon 24
07/03/2021 08:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"جمر" بيروتشيما يتأجّج في لبنان... هل تحرق نارها كل شيء؟
lebanon 24
07/03/2021 08:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حداد في تغريدة نارية: في زعيمين انتهو ورح يجربو يحرقو لبنان
lebanon 24
07/03/2021 08:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 42 حالة وفاة و3158 إصابة جديدة بكورونا في لبنان
lebanon 24
07/03/2021 08:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24

حرق

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:59 | 2021-03-07
08:30 | 2021-03-07
08:15 | 2021-03-07
08:00 | 2021-03-07
07:37 | 2021-03-07
07:10 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website