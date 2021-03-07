تحديد هوية أحد حارقي أعلام "القوات" و"الكتائب".. من هو؟

أشار مصدر امني للبنان ٢٤ إلى ان "من قام بإحراق اعلام "القوات" و"الكتائب" طابور خامس".

وحددت مخابرات الجيش احد هؤلاء الأشخاص وهو من عين الرمانة وقد قام بهذا الفعل رداً على سحب البطاقة الحزبية منه ويعود تاريخ هذه الفيديوهات الى يوم الخميس الماضي.