إطلاق نار في جبيل على محتجّين وإثارة الذعر في نفوسهم

علم موقعنا انه "اثناء تجمع عدد من المحتجين في ساحة الثورة في جبيل احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس مساء اليوم ١١٠٠٠ ليرة لبنانية، ولحظة انطلاقهم بمسيرة فاجأتهم سيارة تمنعهم من التظاهر".وقد اطلق منها عدد من العيارات النارية لترعيب وخلق حال من الذعر بين المحتجين ومنعهم من استكمال تحركهم في ظل تواجد للجيش في المكان.