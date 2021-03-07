إطلاق نار في إشكال فردي في التبانة

وقع اشكال فردي بين المدعو "ر.ح" و "و.س" في محلة التبانه - شارع بيكادلي طرابلس.



حيث اقدم المدعو "ر.ح" على اطلاق النار بإتجاه الاخير من دون اصابته ليفر بعدها الى جهه مجهولة.