لبنان

إطلاق نار في إشكال فردي في التبانة

Lebanon 24
07-03-2021 | 01:51
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وقع اشكال فردي بين المدعو "ر.ح" و "و.س" في محلة التبانه - شارع بيكادلي طرابلس.

حيث اقدم المدعو "ر.ح" على اطلاق النار بإتجاه الاخير من دون اصابته ليفر بعدها الى جهه مجهولة.
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اطلاق نار

لبنان

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