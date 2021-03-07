عهد استثنائي... حراكان شعبيان خطيران

تنشغل الأوساط السياسية بكثير من القلق بعودة الحركة الاعتراضية إلى الشارع لا سيما وأن هذه الحركة لديها مبرراتها التي تضفي عليها شرعية وتفهما من قبل كثيرين رغم ما تثيره من إزعاجات لحركة تنقل المواطنين وإشاعة مناخات من الفوضى.

التزم معظم القوى السياسية الصمت حيال حراك الشارع الامر الذي يعكس عجزا عن مواجهته وانتقاده في ظل فشل الخيارات السياسية في تأليف الحكومة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، إذ لم يعد أمام هذا الحراك الا الصخب ورفع الصوت وقطع الطرقات وحرق الدواليب.



يبدو واضحا عجز القوى السياسية عن انتقاد هذا الشارع وعجز القوى الأمنية عن ضبطه ومواجهته الامر الذي يطرح سؤالا حول الوجهة التي سيسلكها هذا الحراك في ما لو طال أمد الفراغ الحكومي وهو الخيار الذي يبدو أنه الأكثر ترجيحا لغاية اللحظة؟ فماذا لو ازدادت أعداد الذين يتدفقون إلى الساحات؟