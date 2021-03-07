لبنان

" هيئة تنسيق الثورة": للذهاب نحو حكومة من شخصيات كفوءة ونزيهة تعمل وفق برنامج إنقاذ وطني

Lebanon 24
07-03-2021 | 07:10
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دعت "هيئة تنسيق الثورة" في بيان، "أركان الحكم الى تحمل مسؤولياتهم والكف عن أخذ اللبنانيين رهينة لصراعاتهم، والذهاب الى تشكيل حكومة من شخصيات كفوءة ونزيهة تعمل وفق برنامج إنقاذ وطني". وذكرت في بيان أن "وتيرة الانهيار تتسارع، ويقترب الاحتقان الاجتماعي من لحظة الانفجار الواسع".

وشددت على "أن الهيئة إذ تحذر من العواقب الوخيمة لهذا الانحدار المتسارع نحو الهاوية، إن استمر، تلاحظ بقلق بالغ انزلاق بعض مجموعات وشخصيات الثورة إلى مواقف ومواقع معادية لجوهر ثورة شعبنا، إذ تزجها في أتون اللعبة الدولية التي تنتهي دائما على حساب تطلعات الشعوب. ولذلك، فهي تدعو جميع الثوار الشرفاء والأحرار، إلى التيقظ والتمييز بين التحركات الوفية لمبادئ وأهداف 17 تشرين، وتلك التي تمتطيها قوى وجهات سلطوية، بهدف نحر الثورة أو تشتيتها".

ودعت "ثوار لبنان، إلى أي جهة انتموا، إلى التلاحم وإلى تنسيق المواقف واستئناف التحركات الهادفة إلى استعادة المال المنهوب والمهرب، وإطلاق عملية التحقيق الجنائي في مالية مصرف لبنان وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، ومحاسبة المرتكبين، وإقرار كامل تشريعات مكافحة الفساد واستقلال القضاء، وكشف ملابسات جريمة تفجير المرفأ ومحاسبة المسؤولين مهما علت رتبهم".

كما دعت إلى "الامتناع عن القطع غير المدروس للطرقات العامة، والعمل على الاستهداف المركز والمتواصل لمواضع النهب والفساد".
 
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