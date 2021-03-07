لبنان

آخر تحديث: هذه الطرقات مقطوعة.. وبرقية أمنية بانتظار "اثنين الغضب" (صور)

Lebanon 24
07-03-2021 | 10:45
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بعد هدوء دام ساعات، بدأ المحتجون تحركاتهم مبكراً اليوم الأحد، حيث عمدوا إلى قطع مجموعة من الطرقات في مختلف الطرقات اللبنانية.

وبعد ليل أمس الذي أشعله جنون الدولار (سجل صباح اليوم ما بين 10700 و10750 ليرة في السوق الموازية)، أفادت "التحكم المروري" أنّ المحتجين قطعوا السير على اوتوستراد المحمرا بالاتجاهين. وقبل قليل، قطع محتجون طريق عام عمارة البيكات حلبا، كما أعيد فتح أوتوستراد البالما بالاتجاهين وطريق تعلبايا باتجاه شتورا. كذلك، قطع آخرون طريق ضهر العين عابا. هذا وعمد محتجون إلى قطع أوتوستراد المنية الدولي في الاتجاهين، بحسب "الوطنية للإعلام".

ووضع المحتجون شاحنات وحجارة وإطارات سيارات في وسط الأوتوتستراد، احتجاجا على تدهور الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة. واضطر عابرو الاوتوستراد بين طرابلس والمنية وعكار وبالعكس، الى سلوك طرق بديلة للوصول الى أشغالهم.
 
 
 
 
 
اوتوستراد صور صيدا بيروت
في المقابل، أوضحت "التحكم المروري" أنّ اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين. وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"لبنان 24" أنّه جرت إتصالات واسعة في الساعات الماضية بين مرجعيات سياسية وأمنية من أجل منع اقفال اوتوستراد الجنوب. وأجمعت الاتصالات على "التحذير من ان قطع اوتوستراد الجنوب خطير وقد يؤدي الى صدامات أهلية لا تحمد عقباها".

اثنين الغضب

وتأتي تحركات قطع الطرقات، بعد انتشار صورة لبرقية بتوقيع عقيد قائد قوى الامن الداخلي في منطقة جبل لبنان.
 
 
وبموجب البرقية، يطلب العقيد من قائد الدرك وكافة قطعات منطقة جبل لبنان اخذ العلم بأنّ "مجموعات الثورة ستتحرّك صباح الاثنين يوم 8 آذار المقبل وتقطع الطرقات في المنطقة بدءا من الساعة السادسة صباحا تحت عنوان "إثنين الغضب"، بالإضافة الى اخذ كل التدابير اللازمة ازاء هذه التحركات المرتقبة.

خوف من الأسوأ

ومع دخول التحركات الاحتجاجية أسبوعها الأول، يتخوف مراقبون من مزيد من التدهور على المستويين الأمني والاجتماعي في ظل غياب أي بوادر توحي باقتراب ولادة الحكومة. ومن جهته، قال مصدر امني لموقعنا إنّ "الايام المقبلة ستكون صعبة على المستوى الامني، وتحديدا في ما يتعلق بعمليات قطع الطرقات والتوترات الاهلية وعمليات الكر والفر التي قد تؤدي الى اشكالات متنقلة في المناطق".
 
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