آخر تحديث: هذه الطرقات مقطوعة.. وبرقية أمنية بانتظار "اثنين الغضب" (صور)

بعد هدوء دام ساعات، بدأ المحتجون تحركاتهم مبكراً اليوم الأحد، حيث عمدوا إلى قطع مجموعة من الطرقات في مختلف الطرقات اللبنانية.



وبعد ليل أمس الذي أشعله جنون الدولار (سجل صباح اليوم ما بين 10700 و10750 ليرة في السوق الموازية)، أفادت "التحكم المروري" أنّ المحتجين قطعوا السير على اوتوستراد المحمرا بالاتجاهين. وقبل قليل، قطع محتجون طريق عام عمارة البيكات حلبا، كما أعيد فتح أوتوستراد البالما بالاتجاهين وطريق تعلبايا باتجاه شتورا. كذلك، قطع آخرون طريق ضهر العين عابا. هذا وعمد محتجون إلى قطع أوتوستراد المنية الدولي في الاتجاهين، بحسب "الوطنية للإعلام".



ووضع المحتجون شاحنات وحجارة وإطارات سيارات في وسط الأوتوتستراد، احتجاجا على تدهور الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة. واضطر عابرو الاوتوستراد بين طرابلس والمنية وعكار وبالعكس، الى سلوك طرق بديلة للوصول الى أشغالهم. وبعد ليل أمس الذي أشعله جنون الدولار (سجل صباح اليوم ما بين 10700 و10750 ليرة في السوق الموازية)، أفادت "التحكم المروري" أنّ المحتجين قطعوا السير على اوتوستراد المحمرا بالاتجاهين. وقبل قليل، قطع محتجون طريق عام عمارة البيكات حلبا، كما أعيد فتح أوتوستراد البالما بالاتجاهين وطريق تعلبايا باتجاه شتورا. كذلك، قطع آخرون طريق ضهر العين عابا. هذا وعمد محتجون إلى قطع أوتوستراد المنية الدولي في الاتجاهين، بحسب "الوطنية للإعلام".ووضع المحتجون شاحنات وحجارة وإطارات سيارات في وسط الأوتوتستراد، احتجاجا على تدهور الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة. واضطر عابرو الاوتوستراد بين طرابلس والمنية وعكار وبالعكس، الى سلوك طرق بديلة للوصول الى أشغالهم.

اوتوستراد صور صيدا بيروت

في المقابل، أوضحت "التحكم المروري" أنّ اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين. وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"لبنان 24" أنّه جرت إتصالات واسعة في الساعات الماضية بين مرجعيات سياسية وأمنية من أجل منع اقفال اوتوستراد الجنوب. وأجمعت الاتصالات على "التحذير من ان قطع اوتوستراد الجنوب خطير وقد يؤدي الى صدامات أهلية لا تحمد عقباها".



اثنين الغضب



وتأتي تحركات قطع الطرقات، بعد انتشار صورة لبرقية بتوقيع عقيد قائد قوى الامن الداخلي في منطقة جبل لبنان. في المقابل، أوضحت "التحكم المروري" أنّ اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين. وكانتأنّه جرت إتصالات واسعة في الساعات الماضية بين مرجعيات سياسية وأمنية من أجل منع اقفال اوتوستراد الجنوب. وأجمعت الاتصالات على "التحذير من ان قطع اوتوستراد الجنوب خطير وقد يؤدي الى صدامات أهلية لا تحمد عقباها".وتأتي تحركات قطع الطرقات، بعد انتشار صورة لبرقية بتوقيع عقيد قائد قوى الامن الداخلي في منطقة جبل لبنان.