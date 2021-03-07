لبنان

لا إيجابيات ولا مصالحة ولكن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2021 | 08:00
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قالت شخصية تعمل على خط المساعي الحكومية إنّ الامور ما زالت عالقة والمواقف على حالها، ولم تشهد حركة المشاورات التي جرت مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري والنائب باسيل اي تقدّم، خلافاً للأجواء التي أشيعت. فلو كانت هذه الإيجابيات قائمة لكانت تُرجمت فوراً بتشكيل حكومة".
واضافت: "كيف يمكن لإيجابيات ان تتبلور اذا كانت لغة التخاطب بين الشركاء في تأليف الحكومة تتمّ عبر المنابر والمنصّات الاعلامية، ولا احد في وارد التسهيل او التنازل عن شروطه".
ونفى مصدر مقرب من "بيت الوسط" ما يتردد عن وساطة لجمع المكلّف الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل وعقد مصالحة بينهما، لكنه اكد في الوقت ذاته أنّ "الحريري منفتح على اي طرح او لقاء لحل أزمة تشكيل الحكومة".

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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