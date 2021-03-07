لبنان

الأيام المقبلة صعبة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2021 | 08:30
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قال مصدر امني إنّ "الايام المقبلة ستكون صعبة على المستوى الامني، وتحديدا في ما يتعلق بعمليات قطع الطرقات والتوترات الاهلية وعمليات الكر والفر التي قد تؤدي الى اشكالات متنقلة في المناطق".
 
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