الأيام المقبلة صعبة!

قال مصدر امني إنّ "الايام المقبلة ستكون صعبة على المستوى الامني، وتحديدا في ما يتعلق بعمليات قطع الطرقات والتوترات الاهلية وعمليات الكر والفر التي قد تؤدي الى اشكالات متنقلة في المناطق".