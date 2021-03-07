جهاز امني يساعد حزبا سياسيا؟

اكدت مصادر مطلعة ان جهازا امنيا لبنانيا يعمل على مساندة حزب لبنان مسيحي بارز من اجل زيادة قدرته "الاستنفارية" خوفا من اي صدام قد يحصل في الايام المقبلة.

وقالت المصادر ان المساعدة التي يقدمها الجهاز الامني هي لوجستية.