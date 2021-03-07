ممنوع إعادة فتح المكتب!

في ظل الأجواء السياسية المتوترة يحاول أحد الأطراف السياسيين الأساسيين في لبنان إعادة افتتاح مكتبه في طرابلس بعد اغلاق دام عشر سنوات تقريبا.

وقد تعرض مندوب هذا الطرف السياسي في طرابلس لإطلاق رصاص مساء السبت من قبل شخصين مجهولين "كرسالة على رفض اعادة افتتاح المكتب"، ما تسبب بإصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى.