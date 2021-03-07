17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مَن يحكم مِن بعبدا؟
اندريه قصاص
|
Lebanon 24
07-03-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ ما يقارب الأسبوع تبدّلت اللهجة في القصر الجمهوري، بعدما أصبح غير مألوف ما كان عادّيًا بالنسبة إلى المواقف التي تصدر بإسم الرئيس ميشال عون، وفي بيانات توزّع رسميًا وتتلى بالصوت من على المنبر الرئاسي وأمام شاشات التلفزة، الأمر الذي دفع ببعض الذين كانوا يعتبرون أنفسهم مقربين من رئيس الجمهورية الى التساؤل عن مغزى هذه الحركة المفاجئة، أو إذا جاز التعبير ذلك "الإنقلاب" في النهج والمنطق. كما استغربوا زجّ رئاسة الجمهورية في متاهات سياسية في غير محلها، وتصوير رئيس الجمهورية وكأنه رئيس حزب وليس رئيسًا لجميع اللبنانيين بفعل موقعه الجامع، وهو الذي إرتضى أن يُطلق عليه لقب "بي الكل"، فأتى من أراد تحجيم هذا الدور وجعل أبوته محصورة بفئة محدّدة من اللبنانيين.
كان يُقال، وقبل هذه الفترة، أن بصمات الوزير السابق جبران باسيل كانت واضحة في مجمل القرارات التي كانت تصدر عن بعبدا، وربما أن البعض كان يغالي في ما كان يذهب إليه، بإعتبار أنه لم تكن لدى هؤلاء معطيات حسّية ومقرونة بدلائل واضحة. أما اليوم فإن الأمر لم يعد مجرد تكهنات وشكوك وظنون، بل أصبح واقعًا يُمارس على أرض بعبدا بالمباشر ومن دون مواربة، إذ أن جميع الذين تمّ تعيينهم أو إعتمادهم مستشارين لرئيس الجمهورية معروفة إرتباطاتهم المباشرة بباسيل، وقد إنتقلوا من "ميرنا الشالوحي" إلى بعبدا بقرار منه، وبموافقة رئيس الجمهورية، وذلك من أجل وضع يده على كل شاردة وواردة في دوائر القصر الجمهوري، وبالأخص في الشؤون الإعلامية.
وفي رأي بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الأمر قد يورطّ رئيس الجمهورية في المدّة المتبقية من ولايته في ما لا يريده ربما، وقد يدفع الآخرين الذين ينتظرون على الكوع إلى تصويب إستهدافاتهم أكثر من الماضي، وذلك بعدما أُعطوا الحجج المجانية لإتهام الرئيس عون بالإنحياز إلى خيارات باسيل في السياسة، والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الساحة السياسية، ومن بينها عرقلة تشكيل الحكومة. وهكذا بات الموقف الرئاسي مرتبطًا بالمباشر بما يصدر عن المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، مع ما لهذه المواقف من تأثير سلبي على مسيرة العهد.
ومن بين الأخطاء في الأداء التي باتت "فاقعة" البيان الذي صدر بالأمس عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وفيه نفي لكلام منسوب إلى الرئيس عون. فإذا لم يكن رئيس الجمهورية صاحب الكلام المنشور تقريبًا في مختلف وسائل الإعلام فمن يا تُرى قد سرّب مثل هذا الكلام المعمّم، إذ أنه من المستحيل أن تكون "الفبركات" قاسمًا مشتركًا بين معظم الإعلاميين الذين يتعاطون الشأن السياسي، الذين نقلوا كلام الرئيس تمامًا كما أُوحي لهم به، وهو لم يكن من عندياتهم لأنه لا يُعقل أن يأتي النص متطابقًا في التعابير المحدّدة بين جميع الصحافيين الذين تناولوا هذا الموضوع، مما يؤكد فرضية أن ثمة جهة معينة في القصر الجمهوري تقصدّت تسريب هذه المواقف.
أما الخطأ الثاني، والذي إرتُكب في اقل من أسبوع فكان الكلام الإستجوابي الذي صدر ببيان رسمي عن لقاء رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، إذ تضمّن محضر مضبطة إتهامية وجهت إلى الحاكم من دون أن ينقل هذا البيان أجوبة سلامه على أسئلة الرئيس عون الإتهامية، وقد إتخذ بذلك صفة الإدعاء على حاكم مصرف لبنان في قضية إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وهو بذلك يكون قد إختصر كل السلطات بسلطة واحدة.
هذا غيض من فيض مما ينتظره اللبنانيون من مفاجآت في الأيام القليلة المقبلة بعدما وصلت أمور الحكومة المتعثرة إلى مراحل متقدمة في التراجع، وبعدما كثر الحديث عن إمكانية الضغط الشعبي والنيابي الأكثري لاستبدال الرئيس سعد الحريري كرئيس مكلف من المجلس النيابي بفعل الإستشارات النيابية الملزمة بشخصية أخرى، وبالتالي العمل على إقناع "حزب الله" بالسير في هذا الخيار غير الدستوري. ويقول البعض أن تصريح الشيخ نعيم قاسم قد يكون مقدمة لتغيير ما في موقف الحزب المطالب من قبل قاعدته بحسم هذا الموقف لمصلحة باسيل وفريقه.
يجب أن ننتظر ونراقب.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
15:00 | 2021-03-06
06/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
22:37 | 2021-03-06
06/03/2021 10:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
14:31 | 2021-03-06
06/03/2021 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
20:08 | 2021-03-06
06/03/2021 08:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
14:20 | 2021-03-06
06/03/2021 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص
أيضاً في لبنان
13:38 | 2021-03-07
أسود: هناك نقاش في التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله
13:33 | 2021-03-07
أصوات انفجارات في الجنوب
13:28 | 2021-03-07
الجيش يوقف سوري في منطقة الجديدة - المتن
12:59 | 2021-03-07
عوده في عظة الاحد: احذروا ثورة الجياع
12:48 | 2021-03-07
أم تفارق الحياة بعدما أخبروها بوفاة إبنها بكورونا
12:47 | 2021-03-07
محافظ بيروت رعى تدشين نصب تذكاري للمسعفة الشهيدة سحر فارس
فيديو
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
Lebanon 24
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
11:21 | 2021-03-07
07/03/2021 13:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
10:00 | 2021-03-07
07/03/2021 13:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
07/03/2021 13:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact