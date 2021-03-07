تحذير: اقفال هذا الطريق يؤدي الى صدامات

جرت إتصالات واسعة في الساعات الماضية بين مرجعيات سياسية وأمنية من أجل منع اقفال اوتوستراد الجنوب.

وأجمعت الاتصالات على "التحذير من ان قطع اوتوستراد الجنوب خطير وقد يؤدي الى صدامات أهلية لا تحمد عقباها".