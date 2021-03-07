إعلاميون أمام القاضي البيطار

علم "لبنان24" من مصادر قضائية أن المحقّق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار يستجمع بعض الملفات تمهيدًا للإستماع الى بعض الإعلاميين، من باب التعاون القائم بين الجسمين الإعلامي والقضائي، بشأن المستندات التي في حوزتهم حول مجريات التحقيق، خصوصًا بعد الإطلالات التلفزيونية لهؤلاء الإعلاميين.