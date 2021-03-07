لبنان

عندما تُغطّى السموات بالقبوات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2021 | 10:00
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إستغربت مصادر سياسية مقربة من "بيت الوسط" إستمرار إنتهاج "التيار الوطني الحر" سياسية "الهروب إلى الأمام"، في ما يتعلق بموقفه الدفاعي "المزعوم" عن حقوق المسيحيين، وذلك لغايات لم تعد خافية على أحد، ولتبرير إصراره على عرقلة تشكيل الحكومة.  
وذكرّت هذه المصادر بما ورد في بيان المجلس السياسي لـ"التيار" حول ما أعتبره تغييبًا كاملًا من قبل الرئيس المكّلف سعد الحريري لـ"المكّون المسيحي عن السلطة التنفيذية وعن الثقة المطلوبة من السلطة التشريعية وهذا يسقط عن الحكومة ليس فقط ميثاقيتها بل كينونتها". ورأت هذه المصادر في  ذلك محاولة لتغطية السموات بالقبوات.

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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