الأبطال يعملون هنا (صور)

وأرفق أبيض تغريدته بمجموعة من الصور.

يجهد احدنا في ايجاد نقاط مضيئة في وسط كل هذا الظلام الوبائي والاقتصادي والمعيشي. تستيقظ على تقرير المستشفى الصباحي، لتجد الاسرة لا تزال ملأى، والطوارئ كذلك. ومع هذا، لا تسمع اية شكوى او اعتراض من طاقم طبي وتمريضي منهك، لكنه يقوم بواجبه على اكمل وجه. بالفعل، الابطال يعملون هنا. pic.twitter.com/7do5e8WPAW — Firass Abiad (@firassabiad) March 7, 2021

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "يجهد احدنا في ايجاد نقاط مضيئة في وسط كل هذا الظلام الوبائي والاقتصادي والمعيشي، تستيقظ على تقرير المستشفى الصباحي، لتجد الأسرة لا تزال ملأى، والطوارئ كذلك".وأضاف: "مع هذا، لا تسمع اية شكوى او اعتراض من طاقم طبي وتمريضي منهك، لكنه يقوم بواجبه على اكمل وجه. بالفعل، الابطال يعملون هنا".