الأبطال يعملون هنا (صور)

يجهد احدنا في ايجاد نقاط مضيئة في وسط كل هذا الظلام الوبائي والاقتصادي والمعيشي. تستيقظ على تقرير المستشفى الصباحي، لتجد الاسرة لا تزال ملأى، والطوارئ كذلك. ومع هذا، لا تسمع اية شكوى او اعتراض من طاقم طبي وتمريضي منهك، لكنه يقوم بواجبه على اكمل وجه. بالفعل، الابطال يعملون هنا. pic.twitter.com/7do5e8WPAW
— Firass Abiad (@firassabiad) March 7, 2021
يجهد احدنا في ايجاد نقاط مضيئة في وسط كل هذا الظلام الوبائي والاقتصادي والمعيشي. تستيقظ على تقرير المستشفى الصباحي، لتجد الاسرة لا تزال ملأى، والطوارئ كذلك. ومع هذا، لا تسمع اية شكوى او اعتراض من طاقم طبي وتمريضي منهك، لكنه يقوم بواجبه على اكمل وجه. بالفعل، الابطال يعملون هنا. pic.twitter.com/7do5e8WPAW