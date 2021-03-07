لبنان

بالجرم المشهود.. "المعلومات" توقف مروجَي مخدرات ينشطان في المتن

Lebanon 24
07-03-2021 | 11:21
A-
A+
Doc-P-800548-637507131280349699.jpg
Doc-P-800548-637507131280349699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول نشاط مروجَين ينشطان في مناطق عدّة من قضاء المتن.

على الاثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لتوقيفهما، بعد أن توصلت الى كشف هويتَيهما، وهما:

أ. ن. (مواليد عام 1955، لبناني)
م. أ. (مواليد عام 1978، لبنانية)
بتاريخ 3-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- أثناء قيامهما بترويج المخدرات في بلدة بصاليم على متن سيارة نوع "شيفروليه" لون أسود، جرى ضبطها.

بتفتيشهما والسيارة، ضُبط بحوزتهما:

/68/ ظرفاً بداخلها مادّة "باز الكوكايين" زِنة الظرف الواحد /1،2/غ.
/40/ ظرفاً تحتوي على بودرة الكوكايين زِنة كل منها /1،6/غ.
مبلغ مالي وقدره /1،250،000/ ل.ل.
كذلك ضُبِط في منزل الموقوف الأول في بلدة برمانا، كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:

/64/ غ. من حشيشة الكيف.
/5،2/ غ. من مادة الماريجوانا.
ظرفان يحتويان على بذور مجهولة زنتها /2،9/غ، علبتين بلاستيكيتين بداخلهما بذور زِنتهما حوالى /6،8/ غ.
إضافةً إلى ضبط قطعة حديدية تستخدم في تقطيع الحشيشة، وجهازَين خلويَين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في مناطق: بصاليم، المكلس، ونهر الموت، وذلك لصالح أحد التجار، العمل جار لتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2021-03-07
17:38 | 2021-03-07
17:28 | 2021-03-07
17:27 | 2021-03-07
17:22 | 2021-03-07
16:36 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website