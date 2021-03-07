لبنان

خير أطلق مع أجيالنا مبادرة لدعم مستشفيات الشمال

Lebanon 24
07-03-2021 | 11:30
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شارك الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير مع جمعية "أجيالنا" باطلاق مبادرة إنسانية لدعم مستشفيات الشمال، في ظل استمرار وصول المزيد من الاصابات جراء جائحة كورونا.

وأعلنت الجمعية في بيان، "إنطلاقا من استشعارها بحاجة المستشفيات الملحة لأجهزة التنفس، بادرت الى توزيع عدد من المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس على مستشفيات طرابلس وعكار ضمن حملة طارئة أطلقتها لجمع تبرعات من لبنانيين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، بعنوان خليك قريب بدعم بلدك من بعيد".
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