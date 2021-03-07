لبنان

ترحيل لبنانية من مصر.. لهذا السبب

Lebanon 24
07-03-2021 | 11:32
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نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرارين أصدرهما محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد إمرأة لبنانية الجنسية، ورجل فلسطيني الجنسية، خارح البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، بحسب ما أوردته "الشروق" المصرية.

ونص القرار الأول على أن "تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة سهيلة سهيل كريدية، لبنانية الجنسية، مواليد 4 أيلول 1974"، واستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

كما استند إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 19 كانون الثاني 2021، بشأن طلب إبعاد اللبنانية الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام".

ونص القرار الثاني على أن "يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو، عزمي حسن حسين العمايرة، فلسطينى الجنسية، مواليد 15 نيسان 1980".
المصدر: روسيا اليوم
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