لبنان

حريق في اللبوة

Lebanon 24
07-03-2021 | 12:13
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اخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم حريقاً شب داخل منزل في اللبوة-بعلبك.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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حريق

بعلبك

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