أم تفارق الحياة بعدما أخبروها بوفاة إبنها بكورونا

توفي الشاب محمد منير رباح (54 عاما) من بلدة اللبوة بسبب وباء الكورونا، ولدى ابلاغ َوالدته بوفاته فارقت الحياة بعد ساعة مباشرة ايضاً متأثرة بالخبر وباصابتها بكورونا ايضا.