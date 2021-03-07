لبنان

أم تفارق الحياة بعدما أخبروها بوفاة إبنها بكورونا

Lebanon 24
07-03-2021 | 12:48
A-
A+
Doc-P-800567-637507183039464912.jpg
Doc-P-800567-637507183039464912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب محمد منير رباح (54 عاما) من بلدة اللبوة بسبب وباء الكورونا، ولدى ابلاغ َوالدته بوفاته فارقت الحياة بعد ساعة مباشرة ايضاً متأثرة بالخبر وباصابتها بكورونا ايضا.
مواضيع ذات صلة
‏الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بكورونا
lebanon 24
07/03/2021 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
‏فرنسا: 170 وفاة و23306 إصابات جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
07/03/2021 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
60 وفاة وقرابة 12 ألف إصابة جديدة بكورونا‬⁩ في تركيا
lebanon 24
07/03/2021 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المكسيك تسجل 6561 إصابة و779 وفاة جديدة بكورونا
lebanon 24
07/03/2021 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2021-03-07
17:38 | 2021-03-07
17:28 | 2021-03-07
17:27 | 2021-03-07
17:22 | 2021-03-07
16:36 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website