محافظ بيروت رعى تدشين نصب تذكاري للمسعفة الشهيدة سحر فارس

من يتابع عمل محافظ بيروت مروان عبود، يلمس سهره الدائم على رعاية شؤون المدينة وحرصه على حسن تطبيق القانون والتعاطي بشفافية مع كل الملفات المطروحة.

ويسجل له دوما التعاطي الإنساني الى اقصى الحدود مع الملفات المرتبطة بتداعيات تفجير مرفأ بيروت، وسعيه بالتعاون والشراكة مع جميع المعنيين الى بلسمة جروح ابناء العاصمة.

واليوم رعى المحافظ عبود حفل ازاحة الستار عن النصب التذكاري، "لأول شهيدة أنثى في السلك العسكري" هي المسعفة العريفة سحر فارس، بدعوة من عائلتها وخطيبها، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأقيم الحفل في مقابل ثكنة فوج اطفاء بيروت في الكرنتينا، وقال خلاله المحافظ عبود: قررنا إنشاء نصب للشهيدة سحر فارس عند مدخل بيروت لكي يعرف كل من يدخلها قصة هذه الشهيدة ونحن بصدد تكريم كل الشهداء.