لبنان

أصوات انفجارات في الجنوب

Lebanon 24
07-03-2021 | 13:33
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 شعر أهالي الجنوب  باهتزازات قوية و لم تعرف ما إذا كانت هزة أرضية أم أصوات انفجارات.
 
بعد المتابعة مع أشخاص في منطقة بنت جبيل تبين أن الأصوات التي تسمع في الجنوب خصوصاً في قضاء بنت جبيل ناجمة عن اختراق طائرات العدو الصهيوني لجدار الصوت.
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الجنوب

اصوات انفجارات

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