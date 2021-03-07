الإحتجاجات مستمرة على وقع جنون الدولار.. هذه الطرقات مقطوعة

ما زال جنون ارتفاع سعر صرف الدولار مستمراً، بعد أن تخطى منذ أيام عتبة الـ10 آلاف لليرة اللبنانية، ليصل صباح اليوم الاحد الى 10700. وعلى وقع هذا القفزة الجنونية للدولار، نزل المحتجون، ظهر اليوم الاحد، الى الشارع لاستكمال احتجاجهم على الوضع المعيشي المتردي والإقتصادي المتأزم. وقد تخللت الإنتفاضة الشعبية قطع طرقات عدة وهي:

- قطع الطرق المؤدية الى ساحة الشهداء بالإطارات المشتعلة

--قطع السير عند مستديرة العبدة بالاتجاهين

-قطع جزئي لاوتوستراد الجية مفرق برجا بالاتجاهين

-قطع السير على تقاطع جامع الامين بيروت

-قطع السير على طريق عام سعدنايل بالاتجاهين

-قطع السير على طريق عام الشويفات عند مفرق تيرو

-قطع السير على طريق عام ترشيش محلة التويتي

-قطع السير على تقاطع بشارة الخوري

-قطع السير على طريق عام شانيه عاليه بالاتجاهين

-قطع السير على اوتوستراد الميناء طرابلس

-قطع السير جزئياً على اوتوستراد الدورة

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-الطرقات المقطوعة ضمن البقاع:

- ترشيش تويتي

- مفرق قب الياس

- سعدنايل

- تعلبايا

- مستديرة زحلة

- ساحة شتورا

- مفرق المرج

-الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال:

المحمرة

مستديرة العبدة

وادي الجاموس

ضهر العين

شكا الغربي

-وفي صيدا، قام عدد من الشبان بإشعال الاطارات المطاطية عند دوار ايليا في صيدا، وذلك استكمالا لاحتجاجات الامس بسبب تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار.