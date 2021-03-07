الجميّل: الامن الداخلي يستمر بعمله لحماية شباب لبنان

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل على حسابه على "تويتر": "وباء آخر عابر للأزمنة يستمر باستهداف الاجيال الجديدة. تحية لضباط وعناصر قوى الامن الداخلى الذين، رغم كل ما يشهده لبنان، يستمرون في عملهم لحماية شباب المتن ولبنان من وباء المخدرات.