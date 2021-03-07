لبنان

الجميّل: الامن الداخلي يستمر بعمله لحماية شباب لبنان

Lebanon 24
07-03-2021 | 13:59
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 غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل على حسابه على "تويتر": "وباء آخر عابر للأزمنة يستمر باستهداف الاجيال الجديدة. تحية لضباط وعناصر قوى الامن الداخلى الذين، رغم كل ما يشهده لبنان، يستمرون في عملهم لحماية شباب المتن ولبنان من وباء المخدرات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الامن الداخلي

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